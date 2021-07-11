"Холостяк" Максим Михайлюк тайно женился на Дарье Хлистун - фото

Экс-"Холостяк" Максим Михайлюк тайно женился на маме своей дочери Арианы, модели Дарьи Хлистун, которая два месяца назад родила первенца. Пара не устраивала пышную свадебную церемонию и тайно расписалась в одном из киевских ЗАГСов, пригласив на роспись только самых близких людей.

По словам Дарьи, это событие стало для нее неожиданностью. Макс Михайлюк устроил для матери своего ребенка сюрприз.

"Ехала я значит регистрировать ребёнка, по итогу- вышла замуж ? ?Мысим решил сюрпризом сделать все, а я без малейших догадок вообще, хотя были моменты, где можно было догадаться .Вот что значит потеряла бдительность, но зато сюрприз удался", - написала Дарья на своей странице в Instagram.

Молодожены не были одеты в свадебные наряды. На Дарье было скромное белое платье выше колена с глубоким декольте и рукавами-фонариками. Максим Михайлюк в свою очередь был одет в белую футболку, джинсовые шорты и белые кроссовки.

Церемония проходила в одном из столичных загсов. Влюбленные обменялись кольцами от Tiffany&Co.

Распорядитель свадебной церемонии Юлия Кряжева также поделилась на своей странице в Instagram фото с молодыми.

"Женили Холостяка. Не буду описывать атмосферу романтики церемонии, сюрпризы процесса, как подарок судьбы и нежность взаимных отношений. Констатирую факт: очень классная, нежная, красивая пара!", — прокомментировала работница ЗАГСа.

Ранее сообщалось, что две недели назад Макс Михайлюк и Дарья Хлистун покрестили дочь Ариану и показали впервые ее лицо публике.