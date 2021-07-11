"Холостяк" Максим Михайлюк тайно женился на Дарье Хлистун - фото

Экс-"Холостяк" Максим Михайлюк тайно женился на маме своей дочери Арианы, модели Дарьи Хлистун, которая два месяца назад родила первенца. Пара не устраивала пышную свадебную церемонию и тайно расписалась в одном из киевских ЗАГСов, пригласив на роспись только самых близких людей.

“Холостяк“ Максим Михайлюк тайно женился на матери своей 2-месячной дочери

По словам Дарьи, это событие стало для нее неожиданностью. Макс Михайлюк устроил для матери своего ребенка сюрприз.

"Ехала я значит регистрировать ребёнка, по итогу- вышла замуж ? ?Мысим решил сюрпризом сделать все, а я без малейших догадок вообще, хотя были моменты, где можно было догадаться .Вот что значит потеряла бдительность, но зато сюрприз удался", - написала Дарья на своей странице в Instagram.

Молодожены не были одеты в свадебные наряды. На Дарье было скромное белое платье выше колена с глубоким декольте и рукавами-фонариками. Максим Михайлюк в свою очередь был одет в белую футболку, джинсовые шорты и белые кроссовки.

“Холостяк“ Максим Михайлюк тайно женился на матери своей 2-месячной дочери

Церемония проходила в одном из столичных загсов. Влюбленные обменялись кольцами от Tiffany&Co.

Распорядитель свадебной церемонии Юлия Кряжева также поделилась на своей странице в Instagram фото с молодыми.

"Женили Холостяка. Не буду описывать атмосферу романтики церемонии, сюрпризы процесса, как подарок судьбы и нежность взаимных отношений. Констатирую факт: очень классная, нежная, красивая пара!", — прокомментировала работница ЗАГСа.

“Холостяк“ Максим Михайлюк тайно женился на матери своей 2-месячной дочери

Ранее сообщалось, что две недели назад Макс Михайлюк и Дарья Хлистун покрестили дочь Ариану и показали впервые ее лицо публике.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Курорт Коблево ушел под водуКурорт Коблево ушел под воду
В порту Дубая прогремел мощный взрывВ порту Дубая прогремел мощный взрыв
Бритни Спирс решила завершить карьеру певицыБритни Спирс решила завершить карьеру певицы
Моника Беллуччи с дочерью покорили красотой на обложке глянцаМоника Беллуччи с дочерью покорили красотой на обложке глянца
Джамала стала первой участницей нового сезона Танцы со звездамиДжамала стала первой участницей нового сезона Танцы со звездами
Блок рекламы


Похожие новости
Тина Кароль показала фото в постелиТина Кароль показала фото в постели
Билли Айлиш – соблазнительное фото певицы побило рекорд в InstagramБилли Айлиш – соблазнительное фото певицы побило рекорд в Instagram
Адель в честь 33-летия показала редкие свои фотографииАдель в честь 33-летия показала редкие свои фотографии
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новое фото дочери в честь ее дня рожденияКейт Миддлтон и принц Уильям показали новое фото дочери в честь ее дня рождения
Виктория Бекхэм отмечает 47-летие: фотоВиктория Бекхэм отмечает 47-летие: фото
Из ОАЭ депортировали 11 украинок - участниц "голой фотосессии"Из ОАЭ депортировали 11 украинок - участниц "голой фотосессии"
В центре Киева полиция конфисковала птиц, которых использовали для заработка на фотоВ центре Киева полиция конфисковала птиц, которых использовали для заработка на фото
Киев в первый день усиленного карантина. ФоторепортажКиев в первый день усиленного карантина. Фоторепортаж
Alyona Alyona показала фото в одних только трусахAlyona Alyona показала фото в одних только трусах
Киевский фотограф Алексей Иванов умер от коронавирусаКиевский фотограф Алексей Иванов умер от коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости