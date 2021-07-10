Во Франции штамм "Дельта" составляет более 50% заражений ковидом

Специалисты считают, что постепенно этот штамм вытеснит другие.

Во Франции штамм "Дельта" составляет более 50% заражений ковидом
Фото: ЕРА/UPG

Во Франции начал преобладать штамм коронавируса "Дельта", обнаруженный в Индии.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на французские СМИ.

Согласно данным Агентства общественного здоровья Франции, мутация L452R стала доминирующей и достигла 51,7% среди проанализированных положительных образцов.

Специалисты считают, что постепенно этот штамм вытеснит другие - так, как это уже произошло в Великобритании.

Штамм пока неравномерно присутствует в различных регионах. Так, в департаменте Соммы или Высоких Альпах он составляет более 83% из исследованных образцов, в департаменте Верхняя Корсика - вообще 100%.

В то же время в некоторых департаментах в центре и на юго-западе мутацию зафиксировали в 8% образцов и меньше.

Ранее министр здравоохранения Франции заявил, что прирост заражений коронавирусом в стране больше не снижается, и есть риск новой волны эпидемии уже с конца июля.

В Германии штамм "Дельта" достиг 60% всех заражений. Поскольку речь идет о данных двухнедельной давности, в Институте Роберта Коха предполагают, что в настоящее время "Дельта" составляет уже две трети всех заражений коронавирусом в стране.

Напомним, украинское правительство в июне внесло изменения в карантинные нормы для противодействия распространению коронавируса штамма дельта.

Первые два случая коронавируса штамма дельта были обнаружены 23 июня в Киеве у прибывших из РоSSии.

Ранее Министерство иностранных дел посоветовало гражданам Украины избегать поездок в РоSSию, Индию, Великобританию и Португалию из-за значительного распространения в этих странах штамма коронавируса B.1.617.2, известного как дельта или "индийский".

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