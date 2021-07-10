В Житомирской области во время празднования Ивана Купала взорвались канистры с бензином, есть пострадавшие

Один мужчина оказался в горящем костре, другого "волной" отбросило в сторону.

Поздно вечером 9 июля во время празднования Ивана Купала в Коростене в Житомирской области взорвались канистры с бензином под пиротехникой.

Об этом пишет korosten.today.

Один мужчина оказался в горящем костре, другого "волной" отбросило в сторону.

"Взорвались канистры с бензином под пиротехникой. На видео видно, что на костре сидел парень. Другого, который был снизу с канистрой, взрывной волной отбросило в реку, а второй, который был сверху, упал прямо в костер. Обгорел, но из последних сил сам выбрался из огня и нырнул в воду", - рассказали очевидцы с места происшествия.

Фото: korosten.today

Кроме этого, коростенцы уверяют, что взрыв был настолько сильный, что у людей в районе водоканала задрожали стекла в окнах.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Житомирской области, пожар произошел около 23:00.

Предварительно известно, что в медицинское учреждение с ожогами обратились трое жителей райцентра, которые принимали участие в праздновании. Им оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Фото: korosten.today

Фото: korosten.today

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) УК Украины.

В рамках начатого уголовного производства полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и степень тяжести полученных пострадавшими травм.

Напомним, в Мелитополе в больнице скончался пострадавший при взрыве на территории частного предприятия ООО "Технодом "Альянс".