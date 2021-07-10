На Киевщине задержали мужчину, который напал на правоохранителей

Он разбил стекло служебного автомобиля и ударил полицейского.

На Киевщине задержали мужчину, который напал на правоохранителей
Фото: скріншот

Полиция Киевской области задержала мужчину, который разбил стекло служебного автомобиля и ударил полицейского.

Об этом говорится в Телеграм-канале МВД.

Инцидент произошел во время документирования работниками группы реагирования патрульной полиции Фастовского района правонарушения на железной дороге.

"На Привокзальной площади города Фастов, около 3:00 часов ночи, 34-летний местный житель в нетрезвом состоянии неожиданно бросился к работникам полиции, разбил стекло служебного авто и ударил по лицу одного из правоохранителей. Нападавший попытался скрыться с места происшествия, но полицейские его задержали", - говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Меру пресечения изберет суд.

Напомним, в Киеве 47-летний пьяный мужчина ранил ножом врача скорой помощи.

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