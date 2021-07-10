Святослав Вакарчук рассказал о романе с молодой певицей

Украинский певец и музыкант Святослав Вакарчук решился публично прокомментировать слухи о своем романе с 23-летней начинающей исполнительницей Виталиной Мусиенко. Лидер группы "Океан Эльзы" рассказал, почему все чаще появляется с молодой красавицей на публике.

Вакарчук откровенно рассказал о романе с молодой певицей Мусиенко

Популярный украинский музыкант Святослав Вакарчук совсем недавно объявил о разводе с женой. Но долго горевать по разрушенному 20-летнему браку певец не стал, спустя некоторое время его начали замечать в компании с 23-летней исполнительницей Виталиной Мусиенко.

46-летний артист в ходе общения с журналистами в рамках фестиваля Atlas Weekend ответил на прямой вопрос о новом романе с 23-летней певицей. Фронтмен рок-группы "Океан Эльзы" заявил, что все слухи о его якобы новой возлюбленной, являются глупыми домыслами.

Вакарчук откровенно рассказал о романе с молодой певицей Мусиенко

Святослав Вакарчук заявил, что его с Виталиной Мусиенко связывает только тесное творческое сотрудничество. Молодую исполнительницу лидер "Океана Эльзы" назвал "очень талантливой девочкой" и высказал надежду, что "у нее все будет очень хорошо с точки зрения ее будущей сольной карьеры".

Напомним, ранее Святослав Вакарчук прокомментировал слухи о своем пристрастии к спиртным напиткам. "Алкоголь – это прекрасная вещь"…


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Курорт Коблево ушел под водуКурорт Коблево ушел под воду
В порту Дубая прогремел мощный взрывВ порту Дубая прогремел мощный взрыв
Бритни Спирс решила завершить карьеру певицыБритни Спирс решила завершить карьеру певицы
Моника Беллуччи с дочерью покорили красотой на обложке глянцаМоника Беллуччи с дочерью покорили красотой на обложке глянца
Джамала стала первой участницей нового сезона Танцы со звездамиДжамала стала первой участницей нового сезона Танцы со звездами
Блок рекламы


Похожие новости
KAZKA Александра Зарицкая рассказала о буллинге и призналась, как справилась с давлениемKAZKA Александра Зарицкая рассказала о буллинге и призналась, как справилась с давлением
Вакарчук сообщил о разводе с женойВакарчук сообщил о разводе с женой
Мишель Андраде рассказала, сколько ей платит ПотапМишель Андраде рассказала, сколько ей платит Потап
Позитив рассказал, какие у него отношения с бывшей женой после разводаПозитив рассказал, какие у него отношения с бывшей женой после развода
Даша Астафьева рассказала о пополнении в своей семьеДаша Астафьева рассказала о пополнении в своей семье
Бывшая жена Андре Тана рассказала об отношениях с мужем после разводаБывшая жена Андре Тана рассказала об отношениях с мужем после развода
Позитив рассказал о личной жизни после разводаПозитив рассказал о личной жизни после развода
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек – друзья актрисы рассказали о ее новых отношенияхДженнифер Лопес и Бен Аффлек – друзья актрисы рассказали о ее новых отношениях
Джордж Клуни рассказал, какое важное качество прививает своим 4-летним близнецамДжордж Клуни рассказал, какое важное качество прививает своим 4-летним близнецам
Владимир Остапчук рассказал, сколько ему заплатили за шоу МаскаВладимир Остапчук рассказал, сколько ему заплатили за шоу Маска
Последние новости
Подгружаем последние новости