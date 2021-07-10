Святослав Вакарчук рассказал о романе с молодой певицей

Украинский певец и музыкант Святослав Вакарчук решился публично прокомментировать слухи о своем романе с 23-летней начинающей исполнительницей Виталиной Мусиенко. Лидер группы "Океан Эльзы" рассказал, почему все чаще появляется с молодой красавицей на публике.

Популярный украинский музыкант Святослав Вакарчук совсем недавно объявил о разводе с женой. Но долго горевать по разрушенному 20-летнему браку певец не стал, спустя некоторое время его начали замечать в компании с 23-летней исполнительницей Виталиной Мусиенко.

46-летний артист в ходе общения с журналистами в рамках фестиваля Atlas Weekend ответил на прямой вопрос о новом романе с 23-летней певицей. Фронтмен рок-группы "Океан Эльзы" заявил, что все слухи о его якобы новой возлюбленной, являются глупыми домыслами.

Святослав Вакарчук заявил, что его с Виталиной Мусиенко связывает только тесное творческое сотрудничество. Молодую исполнительницу лидер "Океана Эльзы" назвал "очень талантливой девочкой" и высказал надежду, что "у нее все будет очень хорошо с точки зрения ее будущей сольной карьеры".

Напомним, ранее Святослав Вакарчук прокомментировал слухи о своем пристрастии к спиртным напиткам. "Алкоголь – это прекрасная вещь"…