По Польше пронеслась буря, трое детей пострадали

Из-за бурь, которые пронеслись по Польше в пятницу, 9 июля, пожарные выезжали на вызовы более 5 тысяч раз.

Об этом пишет pap.pl.

Спасателей чаще всего вызывали для уборки поваленных деревьев и откачки воды.

В результате ливней, гроз и шквалов наиболее пострадали Лодзинское и и Малопольское воеводства.

Непогода повредила более 200 крыш домов горожан и хозяйственных зданий, а также церквей.

Без электроснабжения остались 49 тысяч квартир.

Издание RMF24 сообщило, что из-за непогоды пришлось эвакуировать 15 скаутских лагерей с 400 детьми, трое из них пострадали.

Напомним, 4 июля Крым снова начало подтапливать, в Бахчисарайском районе селевым потоком смыло двух женщин, одна из них погибла.