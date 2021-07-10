ГСЧС предупредила о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ряде областей

Спасатели напомнили, как предотвратить пожары.

ГСЧС предупредила о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ряде областей
Фото: uk.wikipedia.org

ГСЧС со ссылкой на УкрГидрометцентр предупредила о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ряде областей.

"10-12 июля в западных, северных, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что для предотвращения пожаров нужно соблюдать ряд правил. В частности, не разводить открытый огонь у лесной зоны, в полях.

Запрещено заезжать автомобилем в лес и оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь. Нельзя оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке.

Категорически запрещено сжигать мусор и растительные остатки.

Напомним, в Харьковской области спасатели ликвидировали масштабный пожар в фермерском хозяйстве.

В конце июня под Тернополем загорелась свалка, ориентировочная площадь пожара составила 100 кв. м.

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