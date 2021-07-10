В Мелитополе умер мужчина, пострадавший в результате взрыва на предприятии

Он умер в больнице.

В Мелитополе в больнице скончался пострадавший при взрыве на территории частного предприятия ООО "Технодом" "Альянс".

Об этом Укринформ пишет со ссылкой на местную полицию.

"Один из пострадавших, 1985 года рождения, скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Умер 36-летний мастер предприятия.

Напомним, 36-летний мастер участка вместе с клиентом, 60-летним руководителем другого предприятия, проводили осмотр оборудования для смешивания сыпучих смесей, когда произошел взрыв. В результате инцидента оба получили ожоги тела 2 степени и были госпитализированы.

2 апреля в Харькове произошел взрыв на предприятии, которое занималось переработкой семян подсолнечника на масло. Один рабочий погиб, другой получил ожоги.