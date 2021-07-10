Суд заменил арест "вору в законе" Умке на ночной домашний арест

Фото: detective-info.com.ua

Печерский районный суд Киева смягчил меру пресечения "вору в законе" Сергею Олейнику, известному в криминальных кругах как "Умка".

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Содержание под стражей без альтернативы внесения залога сроком до 18 июля 2021 года заменили ночным домашним арестом.

Прокуроры ОГП подготовили апелляцию на это решение. "Прокурорами Офиса Генерального прокурора подготовлена апелляционная жалоба на решение суда об изменении меры пресечения лицу, которое подозревается в распространении преступного влияния в обществе в статусе "вора в законе" по прозвищу "Умка"(ч. 3 ст. 255-1 УК Украины)" , - говорится в сообщении.

Cайт Detective-Info пишет, что 9 июля 2021 года следственный судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк удовлетворил ходатайство защиты подозреваемого. Он, в частности, санкционировал освобождение "Умки" из-под стражи, обязав его находиться дома с 22:00 до 07:00.

Фото: detective-info.com.ua

Фото: detective-info.com.ua

"Говорят, что вынесенное в пользу короля преступного мира судебное решение могло обойтись в немалую копейку подозреваемому. Мол, речь может идти об эквиваленте 2 млн долларов", - отмечает издание.

Ходатайство в интересах подозреваемого подал адвокат Юрий Иващенко.

Согласно данным Opendatabot, Иващенко связан с заместителем главы Офиса президента Украины Андреем Смирновым. В 2014 году они защищали экс-министра юстиции Януковича Елену Лукаш, а в 2019 году Иващенко стал директором адвокатской компании "Призма", которую до получения должности на Банковой возглавлял Смирнов.

Напомним, в мае во время обысков у задержанных 19 мая "воров в законе" Умки (настоящее имя - Сергей Олейник) и Лаши Свана (настоящее имя - Лаша Джачвлиани) было найдено более чем 3,2 млн долларов так называемого общака. Их задержали, инкриминируя установление преступного влияния, совершенное лицом, находящимся в статусе "вора в законе" (ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины).

Кроме денег, полицейские изъяли дорогие транспортные средства, холодное и огнестрельное оружие с патронами, а также более 60 единиц ценных ювелирных изделий.

Полиция называет Умку и Лашу Свана влиятельными украинскими "ворами в законе".

Умка Днепропетровский, был "коронован" в 2014 году, и Лаша Сван, "вор в законе" с 1995 года, контролировали криминалитет сразу в нескольких областях: Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона.

Уголовная ответственность за установление или распространение преступного влияния лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе "вора в законе", вступила в силу в Украине с июня 2020 года, после принятия соответствующих изменений в законодательство.

14 мая СНБО принял решение о санкциях против 557 "воров в законе" и 111 уголовных авторитетов - иностранцев.