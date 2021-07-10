Тина Кароль отдыхает на яхте с молодым брюнетом

Звезда украинского шоу-бизнеса Тина Кароль после яркого и незабываемого выступления на фестивале Atlas Weekend отправилась на прогулку по Днепру на яхте. Певицу заметили в компании с молодым и весьма привлекательным мужчиной.

Тина Кароль после Atlas Weekend отдыхала на яхте с молодым брюнетом

После выступления на фестивале Atlas Weekend Тина Кароль решила не ехать домой, а отправилась на яхт-прогулку по Днепру. Исполнительница в ярком розовом костюме, который состоял из коротких шорт и пиджака, и на высоченных каблуках-шпильках, словно по подиуму, прошлась по шаткому деревянному причалу.

Затем красавица пересела в катер и отправилась на яхту, где отлично провела время в компании симпатичного брюнета. Молодой человек, к слову, оделся так, что просто великолепно гармонировал с Тиной Кароль. Брюнет позирует на камеру рядом с певицей в черно-белой футболке и ярко-розовых шортах, которые почти сливаются с цветом костюма звезды шоу-бизнеса.

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Публикация от Fan account Tina Karol (@one__tina)

Тина Кароль после Atlas Weekend отдыхала на яхте с молодым брюнетом

Напомним, Тина Кароль сменила четыре эффектных образа на фестивале Atlas Weekend.


Шевченко Лилия, Тудей

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