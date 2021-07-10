За сутки в Украине - 507 новых случаев коронавируса

Летальных случаев - 20.

За сутки в Украине - 507 новых случаев коронавируса
Фото: Київрада

За сутки пятницы, 9 июля, в Украине зафиксировано 507 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Летальных случаев - 20.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях.

Госпитализированы 364 человека, выздоровели - 809.

За сутки были протестированы методом ПЦР 18 520 человек, методом ИФА - 8 452 и экспресс-тестами - 13 225 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 240 753 человека, выздоровели - 2 176 919, летальных случаев - 52 592, и было проведено ПЦР-тестов - 11 020 262.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины полагает, что четвертая волна коронавирусной болезни не будет катастрофической и должна быть последней.

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