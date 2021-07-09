"Голосеевского стрелка" отправили в СИЗО

Иван Мартынюк утверждает, что защищал свою собственность от коллекторов.

"Голосеевского стрелка" отправили в СИЗО
Фото: Громадське

Суд избрал меру пресечения киевлянину Ивану Мартынюку, который 7 июля через двери своей квартиры ранил полицейского и еще двух человек.

Подозреваемого в покушении на убийство человека Голосеевский суд Киева взял под стражу до 5 сентября.

По информации Громадского, Мартынюк утверждает, что защищал свою собственность от коллекторов.

Напомним, 7 июля около 11:00 житель квартиры по проспекту Голосеевскому через закрытую дверь совершил выстрелы из охотничьего ружья в сторону правоохранителей, которые прибыли на вызов, ранив одного полицейского, а также двух гражданских лиц, стоявших рядом.

Патрульный получил огнестрельное ранение левой кисти с множественными переломами костей, еще один пострадавший - огнестрельное ранение головы, шеи, грудной клетки и живота, другой человек - осколочное повреждение правого плечевого сустава.

Мужчина отказывался открыть дверь, угрожал открыть огонь и попытался поджечь квартиру.

Его задержали спецназовцы полиции.

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