Джамала стала первой участницей нового сезона Танцы со звездами

Совсем скоро стартует новый сезон популярного танцевального шоу "Танцы со звездами". Стало известно, какая знаменитость стала первой участницей проекта. И это Джамала.

В личном аккаунте в Инстаграм победительница международного конкурса "Евровидение" опубликовала ролик. В кадре похудевшая певица предстала в широких брюках с бахромой и прозрачном топе. Джамала устроила зажигательные танцы и сообщила поклонникам хорошие новости.

"Этот год для меня – новый этап, полный экспериментов и испытания. Я никогда не танцевала профессионально, не занималась с тренером. Хотя те, кто был на моих концертах, подтвердят – я обожаю выражать свои слова, музыку движениями. Я танцую каждую свою эмоцию руками, ногами, как умею, как мне подсказывает тело. Но у меня будет шанс научиться, вывести танцевальные скилы на новый уровень, так как я – участница нового сезона "Танцы со звездами" на 1+1", — отметила в публикации Джамала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Напомним, Джамала показала счастливого сына-именинника в его первый день рождения.