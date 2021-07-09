Джамала стала первой участницей нового сезона Танцы со звездами

Совсем скоро стартует новый сезон популярного танцевального шоу "Танцы со звездами". Стало известно, какая знаменитость стала первой участницей проекта. И это Джамала.

Названа первая участница нового сезона “Танцы со звездами“

В личном аккаунте в Инстаграм победительница международного конкурса "Евровидение" опубликовала ролик. В кадре похудевшая певица предстала в широких брюках с бахромой и прозрачном топе. Джамала устроила зажигательные танцы и сообщила поклонникам хорошие новости.

"Этот год для меня – новый этап, полный экспериментов и испытания. Я никогда не танцевала профессионально, не занималась с тренером. Хотя те, кто был на моих концертах, подтвердят – я обожаю выражать свои слова, музыку движениями. Я танцую каждую свою эмоцию руками, ногами, как умею, как мне подсказывает тело. Но у меня будет шанс научиться, вывести танцевальные скилы на новый уровень, так как я – участница нового сезона "Танцы со звездами" на 1+1", — отметила в публикации Джамала.

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Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Напомним, Джамала показала счастливого сына-именинника в его первый день рождения.


Анастасия Березовская, Тудей

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