В криворожском пансионате для пожилых людей вспышка COVID-19: более 10 больных, 6 умерших
Всего в частном пансионате 33 подопечных.
В частном пансионате для пожилых людей "Забота любимых" в Кривом Роге зафиксирована вспышка коронавирусной болезни.
Как сообщает издание Днепрчас, по состоянию на 7 июля в учреждении зарегистрировано 10 случаев заболевания COVID-19 среди 33 подопечных.
С 18 июня 10 подопечных госпитализировали в Криворожскую инфекционную больницу №1 в связи с ухудшением состояния здоровья и подтвержденным диагнозом заболевания COVID-19.
"По состоянию на 7 июля при предоставлении стационарной медицинской помощи в Криворожской инфекционной больнице №1 умерли 6 подопечных пансионата, 4 человека продолжают получать медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения", - говорится в сообщении.
Напомним, согласно утвержденным в Украине этапам вакцинации, жителей и персонал домов престарелых должны были прививать еще на первом этапе вакцинации.