В криворожском пансионате для пожилых людей вспышка COVID-19: более 10 больных, 6 умерших

Всего в частном пансионате 33 подопечных.

В криворожском пансионате для пожилых людей вспышка COVID-19: более 10 больных, 6 умерших
Фото: dpchas.com.ua

В частном пансионате для пожилых людей "Забота любимых" в Кривом Роге зафиксирована вспышка коронавирусной болезни.

Как сообщает издание Днепрчас, по состоянию на 7 июля в учреждении зарегистрировано 10 случаев заболевания COVID-19 среди 33 подопечных.

С 18 июня 10 подопечных госпитализировали в Криворожскую инфекционную больницу №1 в связи с ухудшением состояния здоровья и подтвержденным диагнозом заболевания COVID-19.

"По состоянию на 7 июля при предоставлении стационарной медицинской помощи в Криворожской инфекционной больнице №1 умерли 6 подопечных пансионата, 4 человека продолжают получать медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно утвержденным в Украине этапам вакцинации, жителей и персонал домов престарелых должны были прививать еще на первом этапе вакцинации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Курорт Коблево ушел под водуКурорт Коблево ушел под воду
В порту Дубая прогремел мощный взрывВ порту Дубая прогремел мощный взрыв
Бритни Спирс решила завершить карьеру певицыБритни Спирс решила завершить карьеру певицы
Моника Беллуччи с дочерью покорили красотой на обложке глянцаМоника Беллуччи с дочерью покорили красотой на обложке глянца
В Запорожье произошла стрельба в ресторане, погиб человекВ Запорожье произошла стрельба в ресторане, погиб человек
Блок рекламы


Похожие новости
Полную вакцинацию от COVID-19 получили почти 900 тыс. украинцевПолную вакцинацию от COVID-19 получили почти 900 тыс. украинцев
Более двух миллионов украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19Более двух миллионов украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19
НАН предупредила о возможном росте количества госпитализаций больных ковидомНАН предупредила о возможном росте количества госпитализаций больных ковидом
Заболеваемость COVID-19 снижается, однако новая вспышка возможна осенью - ЦОСЗаболеваемость COVID-19 снижается, однако новая вспышка возможна осенью - ЦОС
Из-за аномальной жары в Канаде погибли более 100 человекИз-за аномальной жары в Канаде погибли более 100 человек
В Киеве за минувшие сутки обнаружили 77 больных коронавирусомВ Киеве за минувшие сутки обнаружили 77 больных коронавирусом
За воскресенье в Украине обнаружили 285 новых заболевших ковидом, вакцинировали более 18 000 человекЗа воскресенье в Украине обнаружили 285 новых заболевших ковидом, вакцинировали более 18 000 человек
Полицейские Киева более 12 часов разыскивали мальчика в лесопарковой зонеПолицейские Киева более 12 часов разыскивали мальчика в лесопарковой зоне
В Финляндии зарегистрировали вспышку коронавируса после возвращения футбольных фанатов из Санкт-ПетербургаВ Финляндии зарегистрировали вспышку коронавируса после возвращения футбольных фанатов из Санкт-Петербурга
С начала года змеи покусали более 20 украинцевС начала года змеи покусали более 20 украинцев
Последние новости
Подгружаем последние новости