В Ивано-Франковской области трое детей за сутки попали в реанимацию после укусов змей

За прошедшие сутки, 8 июля, на Прикарпатье трое детей попали в реанимацию из-за укусов змей.

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Сообщение о том, что в больницу доставили ребенка 2005 рождения с анафилактическим шоком вследствие укуса змеи, поступило 8 июля от дежурного врача Коломыйской детской больницы. Ребенок находится в реанимационном отделении областной детской больницы в тяжелом состоянии.

Вечером того же дня в с. Осмолода Перегинской ТО ребенка 2009 года рождения змея укусила за руку. Девочка из Кривого Рога тоже в реанимации в тяжелом состоянии.

В с. Кинчаки Дубовецкой ТО вечером 8 июля ребенка 2005 года рождения змея укусила на детской площадке. Мальчика доставили в реанимацию областной детской больницы, ребенок в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, за полгода в Украине от укусов змей пострадали более двух десятков человек.