В Одесской области мужчина подорвался на гранате, потому что от него ушла любимая

В Раздельной Одесской области мужчина погиб в результате взрыва гранаты. Полиция расследует инцидент как самоубийство.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, мужчину 1985 года рождения вчера вечером обнаружили без признаков жизни во дворе дома, где он проживал с матерью, после того, как там прогремел взрыв. По предварительной информации, он сам подорвал гранату вскоре после того, как от него ушла любимая женщина.

Кроме него, незначительные повреждения получил подросток, живущий по соседству. Парня осмотрели врачи, госпитализация ему не понадобилась.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Напомним, мужчину, угрожавшего взорвать гранату в одесском суде, посадили на два года.