В Киеве из-за аварии обесточены 78 многоэтажек и 600 частных домов

В киевском микрорайоне "Жуляны" произошла авария на одной из секций электроподстанции, в результате которой были обесточены почти 80 многоэтажек и 600 частных домов.

Об этом сообщает "ДТЭК Киевские электросети".

"Мы ликвидируем аварию на энергооборудовании, питающем микрорайон "Жуляны". Сегодня в 10:50 произошло аварийное отключение одной из секций оборудования на подстанции "Теремки". Из-за этого остались обесточенными 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов в микрорайоне "Жуляны"" , - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты выясняют причины аварийной ситуации, чтобы приступить к ее устранению.

О восстановлении электроснабжения ДТЭК обещает проинформировать дополнительно.

Напомним, 1 июля в Украине из-за непогоды были обесточены 302 населенных пункта в шести областях.