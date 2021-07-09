В Киеве из-за аварии обесточены 78 многоэтажек и 600 частных домов

В настоящее время специалисты выясняют причины аварийной ситуации.

В Киеве из-за аварии обесточены 78 многоэтажек и 600 частных домов
Фото: belrynok.by

В киевском микрорайоне "Жуляны" произошла авария на одной из секций электроподстанции, в результате которой были обесточены почти 80 многоэтажек и 600 частных домов.

Об этом сообщает "ДТЭК Киевские электросети".

"Мы ликвидируем аварию на энергооборудовании, питающем микрорайон "Жуляны". Сегодня в 10:50 произошло аварийное отключение одной из секций оборудования на подстанции "Теремки". Из-за этого остались обесточенными 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов в микрорайоне "Жуляны"" , - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты выясняют причины аварийной ситуации, чтобы приступить к ее устранению.

О восстановлении электроснабжения ДТЭК обещает проинформировать дополнительно.

Напомним, 1 июля в Украине из-за непогоды были обесточены 302 населенных пункта в шести областях.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Курорт Коблево ушел под водуКурорт Коблево ушел под воду
В порту Дубая прогремел мощный взрывВ порту Дубая прогремел мощный взрыв
Бритни Спирс решила завершить карьеру певицыБритни Спирс решила завершить карьеру певицы
Моника Беллуччи с дочерью покорили красотой на обложке глянцаМоника Беллуччи с дочерью покорили красотой на обложке глянца
В Запорожье произошла стрельба в ресторане, погиб человекВ Запорожье произошла стрельба в ресторане, погиб человек
Блок рекламы


Похожие новости
На Херсонщине будут судить агронома, из-за которого погибли 218 краснокнижных журавлейНа Херсонщине будут судить агронома, из-за которого погибли 218 краснокнижных журавлей
В Киеве разоблачили схему продажи мест и организации захоронений на закрытых кладбищахВ Киеве разоблачили схему продажи мест и организации захоронений на закрытых кладбищах
В Киеве в результате стрельбы ранен полицейский и гражданский человек (обновлено)В Киеве в результате стрельбы ранен полицейский и гражданский человек (обновлено)
В Киеве разыскивают педофила, сбежавшего из-под стражиВ Киеве разыскивают педофила, сбежавшего из-под стражи
В Каспийском море произошел взрыв из-за пробуждения грязевого вулканаВ Каспийском море произошел взрыв из-за пробуждения грязевого вулкана
Из-за Atlas Weekend в Киеве продлят работу общественного транспортаИз-за Atlas Weekend в Киеве продлят работу общественного транспорта
За прошедшие сутки в Киеве от ковида умерли два человекаЗа прошедшие сутки в Киеве от ковида умерли два человека
На Кипре из-за масштабного лесного пожара погибло четверо рабочих из ЕгиптаНа Кипре из-за масштабного лесного пожара погибло четверо рабочих из Египта
В Украине обесточены 93 населенных пунктаВ Украине обесточены 93 населенных пункта
В Киеве пройдет фестиваль "День белорусского искусства"В Киеве пройдет фестиваль "День белорусского искусства"
Последние новости
Подгружаем последние новости