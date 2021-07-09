В Украине за сутки зафиксировали 655 новых случаев ковида

Заболели, в частности, 31 ребенок и 37 медработников.

В Украине за сутки зафиксировали 655 новых случаев ковида
Фото: Київрада

За прошедшие сутки, 8 июля, в Украине зафиксировано 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 31 ребенок и 37 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки методом ПЦР были протестированы 18 341 человек, методом ИФА - 7 954 человека, экспресс-тестами - 15 312 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 240 246 человек, выздоровели - 2 176 110. От осложнений заболевания умерли 52 572 человека.

Всего было проведено 11 001 742 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях.

Фото: moz.gov.ua

Напомним, Министерство здравоохранения не думает, что четвертая волна коронавирусной болезни будет катастрофической. Благодаря тому, что часть людей уже переболели и имеют иммунитет, а часть - были или еще будут вакцинированы, следующая вспышка должна быть ниже, чем предыдущие.

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