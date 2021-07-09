На Херсонщине будут судить агронома, из-за которого погибли 218 краснокнижных журавлей

Мужчина нарушил правила, установленные для борьбы с вредителями.

На Херсонщине будут судить агронома, из-за которого погибли 218 краснокнижных журавлей
Фото: Голос України

На Херсонщине будут судить агронома из-за нарушения правил, установленных для борьбы с вредителями, что привело к гибели птиц.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

"Каховской окружной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении агронома ООО по факту нарушения правил, установленных для борьбы с вредителями и болезнями растений, и других требований законодательства о защите растений, повлекшее тяжкие последствия (ст. 247 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с декабря 2020 года по январь 2021 года агроном, игнорируя и нарушая требования применения пестицидов (разложения в жилые норы грызунов), совершил работы по борьбе с грызунами на полях путем механического разбрасывания по поверхности земли на полях вблизи территории биосферного заповедника "Аскания Нова ".

Как следствие, от поедания птицами зерна пшеницы, обработанного пестицидами, на территории заповедника погибли 218 серых журавлей, занесенных в Красную книгу Украины, чем нанесен государству материальный ущерб на сумму 3 миллиона 270 тысяч гривен.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде уплаты штрафа в размере до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 120 до 200 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Напомним, в начале года в заповеднике "Аскания-Нова" за неделю погибло 185 краснокнижных журавлей. Сообщалось, что птицы могли отравиться зерном, обработанным химикатами, которое посеяли фермеры на окружающих полях для борьбы с грызунами. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса (загрязнение или порча земель).

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