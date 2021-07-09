В Киеве разоблачили схему продажи мест и организации захоронений на закрытых кладбищах

Сумы составляли от 3 тысяч долларов за место.

В Киеве разоблачили схему продажи мест и организации захоронений на закрытых кладбищах
Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители разоблачили схему по незаконной продаже мест и организации захоронений на закрытых и полузакрытых кладбищах Киева.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора и СБУ.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора задержано и сообщено о подозрении лицу в пособничестве в получении должностными лицами столичной Ритуальной службы специализированного коммунального предприятия «Спецкомбинат ПКПО» неправомерной выгоды в значительном размере, совмещенном с вымогательством неправомерной выгоды, по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, несколько должностных лиц коммунального предприятия наладили незаконный механизм получения денег с граждан за предоставление ритуальных услуг. За различные суммы взяток участники схемы "гарантировали" людям содействие в выделении мест для захоронения.

К противоправной деятельности ее организаторы привлекли двух посредников, представлялись работниками столичных кладбищ, и требовали деньги.

Задокументирован факт получения злоумышленниками 3 и 5 тысяч долларов за выделение двух мест на Лесном кладбище.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители задержали одного из посредников при получении 6 тысяч долларов США за выделение еще одного места для захоронения.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности организаторов и других участников противоправной деятельности.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, 26 июня в помещениях коммунальных ритуальных служб Лесного кладбища провели обыски. Правоохранители сообщали, что следственные действия проводились в рамках уголовного производства 2019 года.

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