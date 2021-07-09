В Харькове подозреваемый сбежал из зала суда

Мужчина запрыгнул в авто, которое его ожидало под судом.

В Харькове 47-летний гражданин Турции Димерал Незаметтим после оглашения постановления об избрании меры пресечения в виде ареста выбежал из суда на улицу, где его ждал неустановленный автомобиль и убежал.

В пресс-службе полиции Харьковщины сообщили, что инцидент произошел в суде на площади Героев Небесной Сотни в 17:58 8 июля. Дополнительного сообщения об обнаружении злоумышленника по состоянию на 10:30 нет.

"Приметы разыскиваемого: рост более 185 см, крепкого телосложения, волосы короткие. Был одет в черную футболку, синие джинсовые брюки, кроссовки. По городу введена полицейская операция "Сирена", - говорится в сообщении.

Правоохранители просят сообщать о нахождении мужчины по телефонам: (057) 705-98-15, 0632031916 (дежурная часть), 102 или другим удобным способом.