В Украине зафиксировано 617 новых случаев ковида, умерли 23 человека

Госпитализированы 404 пациента, преодолели болезнь 872 человека.

В Украине зафиксировано 617 новых случаев ковида, умерли 23 человека
Фото: Київрада

В среду, 7 июля, в Украине зафиксировано 617 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших 26 детей и 18 медработников.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, за минувшие сутки госпитализированы 404 пациента, преодолели болезнь 872 человека, 23 - умерли от последствий ковида.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине заболели 2 239 591 человек, выздоровели от коронавируса 2175225 человек, от осложнений заболевания умерли 52 560 пациентов.

Напомним, по данным начатого в мае исследования Минздрава, треть украинцев имеет антитела к коронавирусу. При этом официально ковидом в Украине переболели только 5% населения.

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