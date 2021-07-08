Курорт Коблево ушел под воду
Мощные ливни буквально затопили один из самых известных курортов на Юге Украины. Местами уровень воды достигает сорока сантиметров. Значительно пострадали базы отдыха и кафе на побережье.
Серьезные убытки терпит украинский курорт Коблево, который расположен в Николаевской области. За несколько дней здесь выпало рекордное количество осадков. Уровень воды достигает 40 сантиметров.
Улицы, многие базы отдыха, бары и места для отдыха в прибрежном Коблево после дождя затопило. На помощь местным предпринимателям и населению были направлены спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения, сотрудники пожарной охраны села Коблево и Галициновского отряда местной пожарной охраны.
Специалисты при помощи оборудования откачивали дождевую в наиболее пострадавших районах курортного поселка, в микрорайоне Ракетное урочище, селе Морское Коблевской территориальной громады и селе Галициново Николаевского района.
Дороги курортной зоны оказались полностью залитыми водой, из-за этого на проезжей части не видно ям и выбоин. В результате, многие автомобили начали попадать в "ловушки", из которых самостоятельно очень сложно выбраться.
"Уже третий день как пошел дождь, вода не отходит, потому что ей некуда уходить, здесь асфальт лежит, никто ее не скачивает. В магазине стояла вода, полностью все залито было, сейчас исчерпываем все", - рассказала продавец одного из магазинов в Коблево Екатерина Лишанкова.