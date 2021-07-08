Украинского "вора в законе" Неделю задержали в Болгарии

Ему грозит экстрадиция в Украину и 15 лет тюрьмы.

Украинского "вора в законе" Неделю задержали в Болгарии
Фото: МВС

Болгарские стражи в среду, 7 июля, задержали в аэропорту Софии Андрея Недзельского, известного в криминальных кругах как Андрей Львовский и Неделя.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

"Установлено, что «вор в законе» по поддельным документам пытался прибыть в Болгарию. Во время таможенного контроля «Неделя» предоставил документы на имя другого лица. Сейчас украинские полицейские работают с болгарскими коллегами по дальнейшей экстрадиции «Андрея Львовского» на территорию Украины", - говорится в сообщении.

Недзельский с марта 2020 находится в розыске по подозрению в убийстве, ему грозит 15 лет лишения свободы.

По версии украинской полиции, в 2009 году он убил своего друга и бизнес-партнера.

"К тому времени «Андрей Львовский» стремился получить высокий статус в преступной иерархии, а его товарищ, с которым у него возник конфликт на почве совместной преступной деятельности, собирался инициировать так называемую «сходку» и пожаловаться на него лидерам криминального мира. В случае проведения такого собрания подозреваемый не смог бы получить статус «вора в законе», поэтому решил избавиться от своего бизнес-партнера", - заявили в МВД.

В 2012 году Неделю "короновали" и предоставили статус "вора в законе". С тех пор он начал контролировать деятельность преступных групп, "теневые" схемы реального сектора экономики и отвечал за криминальный "общак", утверждают в МВД.

В 2021 году Недзельский попал в санкционный список СНБО.

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