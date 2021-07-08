В Харькове полицейские со стрельбой задержали рецидивиста, который обворовал храм

Полицейские охраны задержали мужчину, который обворовал храм в Слободском районе Харькова.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Ночью 7 июля на пульт централизованного наблюдения поступил сигнал о срабатывании сигнализации.

Когда полицейские прибыли на место, они увидели поврежденный замок входной двери, поэтому сразу же окружили храм.

"Вдруг из окна выпрыгнул мужчина и начал убегать в сторону лесополосы. На требование водителя экипажа остановиться подозреваемый не отреагировал. В связи с этим, полицейский, руководствуясь пунктом 13 статьи 46 Закона Украины «О Национальной полиции» и с целью вызова вспомогательных сил использовал огнестрельное оружие, осуществив выстрел вверх в воздух. В результате злоумышленник остановился и был задержан полицейскими охраны. Вследствие использования оружия пострадавших нет", - сообщили в полиции.

Фото: Нацполиция

Злоумышленником оказался 30-летний уроженец Харьковской области, который ранее трижды привлекался к ответственности за кражи. В прошлом году он освободился после отбытия очередного наказания.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в мае прошлого года правоохранители задержали банду, которая воровала иконы из церквей.