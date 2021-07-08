"Голосеевскому стрелку" инкриминировали покушение на убийство

Киевлянину, который 7 июля через дверь своей квартиры ранил полицейского и еще двух человек, инкриминировали покушение на убийство.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Действия подозреваемого квалифицированы как покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и покушение на убийство двух лиц (ст. 348 УК Украины, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Мужчину собираются арестовать.

Напомним, 7 июля около 11:00 житель квартиры по проспекту Голосеевскому через закрытую дверь совершил выстрелы из охотничьего ружья в сторону правоохранителей, которые прибыли на вызов, ранив одного полицейского, а также двух гражданских лиц, стоявших рядом.

Патрульный получил огнестрельное ранение левой кисти с множественными переломами костей, еще один пострадавший - огнестрельное ранение головы, шеи, грудной клетки и живота, другой мужчина - осколочное повреждение правого плечевого сустава.

Мужчина отказывался открыть дверь, угрожал открыть огонь и попытался поджечь квартиру.

Его задержали спецназовцы полиции.