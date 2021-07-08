"Голосеевскому стрелку" инкриминировали покушение на убийство

Мужчину собираются арестовать.

"Голосеевскому стрелку" инкриминировали покушение на убийство
Фото: МВС України

Киевлянину, который 7 июля через дверь своей квартиры ранил полицейского и еще двух человек, инкриминировали покушение на убийство.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Действия подозреваемого квалифицированы как покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и покушение на убийство двух лиц (ст. 348 УК Украины, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Мужчину собираются арестовать.

Напомним, 7 июля около 11:00 житель квартиры по проспекту Голосеевскому через закрытую дверь совершил выстрелы из охотничьего ружья в сторону правоохранителей, которые прибыли на вызов, ранив одного полицейского, а также двух гражданских лиц, стоявших рядом.

Патрульный получил огнестрельное ранение левой кисти с множественными переломами костей, еще один пострадавший - огнестрельное ранение головы, шеи, грудной клетки и живота, другой мужчина - осколочное повреждение правого плечевого сустава.

Мужчина отказывался открыть дверь, угрожал открыть огонь и попытался поджечь квартиру.

Его задержали спецназовцы полиции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В порту Дубая прогремел мощный взрывВ порту Дубая прогремел мощный взрыв
Бритни Спирс решила завершить карьеру певицыБритни Спирс решила завершить карьеру певицы
Моника Беллуччи с дочерью покорили красотой на обложке глянцаМоника Беллуччи с дочерью покорили красотой на обложке глянца
Единственная в Украине девочка с синдромом преждевременного старения умерлаЕдинственная в Украине девочка с синдромом преждевременного старения умерла
Тина Кароль представила новый эпатажный клипТина Кароль представила новый эпатажный клип
Блок рекламы


Похожие новости
Взрыв в Белогородке оказался попыткой скрыть жестокое убийство, подозреваемый задержанВзрыв в Белогородке оказался попыткой скрыть жестокое убийство, подозреваемый задержан
Полиция с помощью инсценировки предотвратила убийство сербского бизнесменаПолиция с помощью инсценировки предотвратила убийство сербского бизнесмена
Мужчина, которого четыре года разыскивали за убийство, пытался бежать в оккупированный КрымМужчина, которого четыре года разыскивали за убийство, пытался бежать в оккупированный Крым
На киевлянина завели дело за убийство его псом другой собакиНа киевлянина завели дело за убийство его псом другой собаки
Житель Винницы получил пожизненное за убийство матери, бывшей жены и двух детейЖитель Винницы получил пожизненное за убийство матери, бывшей жены и двух детей
Бывший муж владелицы киевского салона красоты получил пожизненное заключение за ее убийствоБывший муж владелицы киевского салона красоты получил пожизненное заключение за ее убийство
На границе с Польшей задержали украинца, которого пять лет разыскивали за умышленное убийствоНа границе с Польшей задержали украинца, которого пять лет разыскивали за умышленное убийство
Бывший вице-президент "Энергоатома" совершил самоубийство, - СМИ
Прокуратура обжалует приговор осужденному за убийство 11-летней Даши ЛукьяненкоПрокуратура обжалует приговор осужденному за убийство 11-летней Даши Лукьяненко
Музыкальный продюсер Фил Спектор, осужденный за убийство, умер от коронавирусаМузыкальный продюсер Фил Спектор, осужденный за убийство, умер от коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости