В Стрые 20-летний мужчина повредил почти 60 могильных памятников и пытался скрыться от полиции

Сотрудники полиции задержали 20-летнего жителя города Стрыя Львовской области, который повредил почти 60 могильных памятников на местном кладбище.

Согласно информации пресс-службы областной полиции, около 5:30 8 июля на оперативную линию 102 поступило сообщение от жителя города Стрый о том, что на территории кладбища, расположенного на улице Нижанковского в райцентре, неизвестный мужчина повалил несколько надгробных крестов и повредил памятники.

При обследовании территории кладбища правоохранители заметили мужчину, который как раз пытался свергнуть один из крестов на месте захоронения Сечевых Стрельцов. Увидев полицейских, он пытался бежать, однако правоохранители догнали его и задержали.

"Личность злоумышленника установлена - им оказался 20-летний житель Стрыя. Как предварительно установили правоохранители, в общем человек повредил 59 надгробных крестов и памятников", - отмечают в полиции.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.297 (Осквернение или разрушение могилы борцов за независимость Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Досудебное расследование продолжается.