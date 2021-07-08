В Винницкой области задержали криминального авторитета, который находился в международном розыске

34-летний иностранец освободился из одного из пенитенциарных учреждений области, где сидел 10 лет.

В Винницкой области полиция задержала преступника, который находился в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений. В ближайшее время планируется его передача правоохранителям страны-инициатора розыска, информирует пресс-служба областной полиции.

"Оперативники Управления миграционной полиции установили, что в одной из пенитенциарных учреждений области должен освобождаться 34-летний гражданин соседнего государства, который оказывает существенное влияние на криминогенную ситуацию в регионе. Он отбывал 10 лет лишения свободы за причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего, и злостное неповиновение требованиям администрации учреждения исполнения наказаний", - говорится в сообщении.

После соответствующей проверки полицейские выяснили, что указанный иностранец разыскивается Интерполом за совершение у себя на родине особо тяжких преступлений - изнасилования с угрозой убийства и разбоя, соединенного с насилием и грабежом.

Миграционная полиция 7 июля задержала опасного преступника на основании определения суда, вынесенного по ходатайству прокуратуры области.

По словам начальника Управления миграционной полиции Кирилла Доценко, правоохранительные органы соседнего государства разыскивали этого преступника более десяти лет.

Как сообщалось, в конце июня на Луганщине правоохранители разоблачили трех граждан Грузии, один из которых является занесенным в санкционный список СНБО "криминальным авторитетом".

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