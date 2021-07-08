Надя Дорофеева и Дантес отмечают годовщину свадьбы

Надя Дорофеева и Владимир Дантес познакомились 10 лет назад, а 6 лет назад пара сыграла свадьбу. В день их знакомства Вова был успешным певцом, а Надя только начинающей артисткой. За эти годы их положение в шоу-бизнесе сильно изменилось: Дорофеева стала известной исполнительницей, а Дантес длительное время был в творческом отпуске.

Владимир Дантес трогательно поздравил Надю Дорофееву с годовщиной свадьбы

В личном аккаунте в Инстаграм экс-участник группы "ДиО.фильмы" опубликовал милые совместные фотографии со своей успешной супругой – сольной вокалисткой и экс-участницей "Время и Стекло". На снимках влюбленные еще одеты довольно тепло, а потому можно предположить, что сделаны кадры осенью или ранней весной.

"6 лет официальной семье! Это называется чугунная свадьба. Как же ужасно это звучит. Для нас с Надей все равно самой важной датой остаётся 5 августа! Это день нашего знакомства. Но не могу обойти эту дату. Вытерпеть меня 4 года и потом сказать "Я согласна" - ты просто кто?) Тебе памятник при жизни поставить нужно. Т.к в мои 23-27 я был, прям, конченым))) Спасибо, что меняешь и меняешься. Мне с тобой, как на самых экстремальных аттракционах: очень хочется, местами страшно, захватывает дух, но внизу живота всё равно безумно приятно щекочет. Люблю тебя, моя утя!" – трогательно подписал пост Владимир Дантес.

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Публикация от Dantes (@vladimirdantes)

Напомним, Надя Дорофеева в день рождения Дантеса призналась, как нежно называет его дома.


Анастасия Березовская, Тудей

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