Миллион украинцев полностью вакцинированы от коронавируса, - Минздрав
За прошедшие сутки прививки получили более 100 тысяч человек.
Министерство здравоохранения отчиталось о миллионе полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев и более 100 тысяч прививок за сутки.
Так, по состоянию на утро 8 июля, две дозы прививки от коронавирусной болезни получили 1 018 258 человек.
В течение 7 июля в Украине 104 680 человек были привиты против COVID-19. Одну дозу получили 42 029 человек, полностью иммунизированы - 62 651 человек.
В течение суток работали 682 мобильные бригады, 1 462 пункта вакцинации и 31 центр иммунизации.
По состоянию на 7 июля в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 782 692 человека.
"С начала прививочной кампании были привиты 2 178 592 человека, из них получили 1 дозу - 2 178 590 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 018 258 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего было сделано 3 196 848 прививок", - сообщают в Минздраве.
Напомним, Минздрав инициировал расследование по факту возможной продажи вакцины Pfizer в одной из частных больниц Киева. Расследование назначено на основании предоставленной от представителей СМИ информации.