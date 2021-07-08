Миллион украинцев полностью вакцинированы от коронавируса, - Минздрав

За прошедшие сутки прививки получили более 100 тысяч человек.

Министерство здравоохранения отчиталось о миллионе полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев и более 100 тысяч прививок за сутки.

Так, по состоянию на утро 8 июля, две дозы прививки от коронавирусной болезни получили 1 018 258 человек.

В течение 7 июля в Украине 104 680 человек были привиты против COVID-19. Одну дозу получили 42 029 человек, полностью иммунизированы - 62 651 человек.

В течение суток работали 682 мобильные бригады, 1 462 пункта вакцинации и 31 центр иммунизации.

По состоянию на 7 июля в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 782 692 человека.

"С начала прививочной кампании были привиты 2 178 592 человека, из них получили 1 дозу - 2 178 590 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 018 258 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего было сделано 3 196 848 прививок", - сообщают в Минздраве.