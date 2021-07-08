Полиция назвала причину стрельбы около горсовета в Вышгороде

Мужчина начал стрелять после того, как повредили его машину и угрожали расправой.

Полиция назвала причину стрельбы возле горсовета в Вышгороде, которая произошла 5 июля.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, правоохранители выяснили, что мужчина начал стрелять после того, как 24-летний житель Киева повредил его автомобиль - порезал колеса, нанес царапины на лакокрасочное покрытие, а также вызвал деформацию капота и дверей авто.

После этого водитель совершил выстрелы в направлении киевлянина и ранил его в руку и ногу.

В отношении стрелка правоохранители открыли уголовное производство по ч.4.ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 7 июля Вышгородский суд Киевской области избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета.

Подозрение в совершении хулиганских действий получил и 24-летний киевлянин, который повредил машину, оскорблял водителя, подстрекал выйти из салона и угрожал расправой. "В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения", - отмечают в полиции.