KAZKA Александра Зарицкая рассказала о буллинге и призналась, как справилась с давлением

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая всю жизнь сталкивалась с буллингом. Она не понаслышке знает, что это такое. К счастью, ей удалось абстрагироваться от негатива и найти гармонию.

Солистка KAZKA страдала от травли и думала бросить карьеру певицы

В интервью инфотейнмент-шоу "Твой день" известная украинская исполнительница рассказала, как в самом начале карьеры сталкивалась с ужасным отношением к себе. Однако все началось еще в детстве. Девушку травили за лишний вес.

"Я очень хорошо знаю, что такое хейт и буллинг. Я сталкивалась с этим как в детстве, так и в начале своей карьеры, когда мой директ был переполнен сообщениями вроде "ты слишком толстая", "безголосая", "не формат для сцены", — призналась солистка группы KAZKA. –Тогда мне было очень сложно, я буквально была уничтожена внутри. Я не понимала, как так можно? Зачем люди мне пишут это? Как мои песни могут вызвать столько ненависти и негатива? Тогда я реально думала покинуть карьеру певицы".


Чтобы справиться с эмоциональными переживаниями Александра Зарицкая обратилась к психологу, начала медитировать, научилась отвлекаться от негатива и смотреть вглубь себя, где так много прекрасного. Как следствие родилась песня "Красива сердцем". Сингл стал саундтреком для нового сериала 1+1 "Моя любимая Страшко" – адаптации колумбийского сериала "Дурнушка Бетти".


Напомним, MELOVIN признался в нетрадиционной ориентации на сцене Atlas Weekend.


Анастасия Березовская, Тудей

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