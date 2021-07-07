Умер американский режиссер Роберт Дауни

85-летний Дауни-старший умер после пяти лет борьбы с болезнью Паркинсона.

Американский режиссер Роберт Дауни-старший умер в возрасте 85 лет.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на жену режиссера.

Дауни-старший умер после пяти лет борьбы с болезнью Паркинсона. По словам жены, он умер дома во сне.

Роберт Дауни-старший был режиссером, актером, сценаристом, продюсером, оператором и монтажером. Особый успех ему принес фильм "Компания Хьюго" 1977 года. Он также известен своими ролями в фильмах "Ночи в стиле буги", "Магнолия" и "Жить и умереть в Лос-Анджелесе".

Кроме того, Дауни-старший является отцом актера Роберта Дауни-младшего, известного широкому зрителю по роли Тони Старка в фильмах киновселенной Marvel.

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