Умер американский режиссер Роберт Дауни

85-летний Дауни-старший умер после пяти лет борьбы с болезнью Паркинсона.

Умер американский режиссер Роберт Дауни
Фото: kp.ua

Американский режиссер Роберт Дауни-старший умер в возрасте 85 лет.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на жену режиссера.

Дауни-старший умер после пяти лет борьбы с болезнью Паркинсона. По словам жены, он умер дома во сне.

Роберт Дауни-старший был режиссером, актером, сценаристом, продюсером, оператором и монтажером. Особый успех ему принес фильм "Компания Хьюго" 1977 года. Он также известен своими ролями в фильмах "Ночи в стиле буги", "Магнолия" и "Жить и умереть в Лос-Анджелесе".

Кроме того, Дауни-старший является отцом актера Роберта Дауни-младшего, известного широкому зрителю по роли Тони Старка в фильмах киновселенной Marvel.

Как сообщалось, от коронавируса умер роSSийский режиссер Владимир Меньшов.

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