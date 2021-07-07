Скарлетт Йоханссон ждет второго ребенка

Скарлетт Йоханссон длительное время не появлялась на публике и у поклонников стали появляться вопросы. Выяснилось, что голливудская знаменитость и ее новоиспеченный супруг просто захотели как можно дольше скрывать тот факт, что они вскоре станут родителями.

Огромной неожиданностью для фанатов стало то, что американская актриса не появилась на промотуре, посвященном выходу нового фильма "Черная вдова", в котором Скарлетт сыграла главную роль. Также ее не было на премьере картины и других соответствующих мероприятиях. Стало известно, что звезда просто беременна и не хотела об этом рассказывать.

Будущий малыш для 36-летней Скарлетт Йоханссон станет уже вторым. В 2014 году знаменитость родила девочку Роуз Дороти от своего тогдашнего супруга, французского журналиста Ромена Дориака. После развода актрисе пришлось бороться за дочь, так как бывший муж пытался отсудить полную опеку.

Сейчас артистка замужем за 39-летним американским комиком и сценаристом Колином Джостом. Парочка тайно поженилась в 2020 году. Видимо, они стараются делать все секретно, следуя правилу "любовь любит тишину".

Напомним, жена “Холостяка“ Никиты Добрынина показала смелое фото без одежды накануне родов.