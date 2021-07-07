В курортной Кирилловке работника аттракциона на пляже убило током

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области работника аттракциона ударило током. Мужчина скончался на месте.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Запорожской области.

Несчастный случай произошел вчера, 6 июля, в Кирилловке на аттракционе "Горка". При обслуживании этого комплекса работника ударило электрическим током. Медики "скорой" оказывали медицинскую помощь пострадавшему, но он умер на месте происшествия.

Правоохранители установили, что 22-летний парень из Кривого Рога неофициально работал и обслуживал надувной комплекс "Горка".

По факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 статьи 271 (Нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование, в ходе которого правоохранители будут выяснять, кому принадлежит установленный на побережье моря развлекательный комплекс.