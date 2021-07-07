В Киеве в результате стрельбы ранен полицейский и гражданский человек (обновлено)

В Киеве в результате стрельбы на Голосеевском проспекте ранены один правоохранитель и один гражданский человек.

Пострадавшим оказывают первую медицинскую помощь, сообщили на странице полиции Киева в Facebook.

"По предварительной информации, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов по конфликту в квартире на проспекте Голосеевском. На месте происшествия владелец помещения выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских", - сообщили правоохранители.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, полицейский получил огнестрельное ранение руки, а другой человек - ранение в лицо. После этого злоумышленник закрылся в квартире.

"Сейчас в столице введена специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Принимаются все меры, направленные на задержание правонарушителя. Задействованы спецназовцы", - отметил Андрей Крищенко, который сейчас находится на месте происшествия.

Первыми об инциденте сообщили на Telegram-канале " Киев Оперативный", однако очевидцы заявляли о том, что оба раненых - полицейские.

Предварительная информация о том, что сам стрелок застрелился, уточняется.

Напомним, ранее в Вышгороде мужчина устроил стрельбу около городского совета.