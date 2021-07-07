Тина Кароль впервые выступила на фестивале Atlas Weekend

Тина Кароль впервые выступила на сцене известного украинского музыкального фестиваля Atlas Weekend. Артистка представила шоу "Красиво" в поддержку своего одноименного альбома. Успешная певица устроила настоящий перформанс с водопадом, лазерным шоу и визуальным сопровождением моушн-графикой. А при помощи AR-технологий зрители могли смотреть выступление звезды через телефоны с элементами дополненной реальности.

Успешная украинская певица исполнила как новые, так и старые хиты. Она сменила несколько восхитительных нарядов от известных зарубежных и отечественных брендов: John Galliano, Jean Paul Gaultier, Saint Laurent, David Koma, Nue Studio и ARTEM KLIMCHUK, и роскошные аксессуары от Dior и Dominic Elvin.

Ее можно было увидеть в серебристом комбинезоне, напоминающем космический костюм.

Также она вышла на сцену в нарядах из своих недавних клипов: строгом полосатом костюме и прозрачном комбинезоне, во всей красе подчеркивающем ее потрясающую фигуру.

Однако самым впечатляющим сценическим костюмом стал образ зебры: полупрозрачный комбинезон в белую и черную полоску. А ее эффектный образ дополнял желтый питон на шее.

Тина Кароль и Юлия Санина вместе исполнили их общую песню "Вільна", а аккомпанировали им барабанщик Aaron Smith и басист Shawn Davis.