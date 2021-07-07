Поэтический сборник Жадана "Новое правописание" получил премию Дерека Уолкотта

Всего в коротком списке премии было 19 претендентов.

Поэтический сборник Жадана "Новое правописание" получил премию Дерека Уолкотта
Фото: delfi.lt

Поэтический сборник Сергея Жадана "Новое правописание" ("A New Orthography") получил премию Дерека Уолкотта.

Об этом Жадан сообщил в фейсбуке.

"А между тем мой сборник "Новое правописание", который вышел в издательстве "Lost Horse Press" в переводе John Hennessy и Ostap Kin, получил премию Дерека Уолкотта, вместе с книгой Canisia Lubrin. Спасибо переводчикам и издателям - Уолкотт для меня действительно важен автор, его имя вдохновляет и позволяет дальше видеть смысл в составлении строк и рифмовке слов. Спасибо, это большая честь", - написал он.

Литературная премия Дерека Уолкотта - The Derek Walcott Prize for Poetry - это награда, присуждаемая ежегодно автору, который не является гражданином США за книгу, изданную в прошлом году. Премия в размере 1 тыс. долларов США вручается издательством Arrowsmith Press в партнерстве с фестивалем Дерека Уолкотта и Бостонским театром драматургов.

В коротком списке вместе с Сергеем Жаданом было 19 претендентов.

Напомним, в феврале "Новое правописание" стало финалистом престижной литературной премии PEN America Literary Awards в номинации "Переводная поэзия".

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