На столичном Подоле правоохранители задержали педофила, который сбежал из-под стражи

Мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

На столичном Подоле правоохранители задержали 35-летнего Евгения Замятина, который вчера, 6 июля, сбежал из-под стражи.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Фото: Нацполиция

На поиски злоумышленника ориентировали весь личный состав столичной полиции.

Во время отработки территории Подольского района правоохранители получили информацию о возможном пребывании беглеца. Во время проверки полицейские установили местонахождение правонарушителя и задержали его.

Сейчас с задержанным общаются следователи. Досудебное расследование продолжается по двум статьям: ч. 4 ст. 154 (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет) и ч. 1 ст. 393 (побег из-под стражи) Уголовного кодекса.

Мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщает "Киев оперативный", после побега Замятин сутки просидел в трубе дома, а ночью пытался вылезти с крыши, где и был задержан.

Напомним, в январе прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий введение реестра педофилов. Все лица из этого реестра будут обязаны сообщать правоохранителям о перемене места жительства или работы. Пункты о добровольной химической кастрации из документа ранее изъяли.

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