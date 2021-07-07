В Вильнюсе проходит выставка украинского авангардиста Богомазова

Под патронатом супруги президента Украины Елены Зеленской и первой леди Литовской Республики Дианы Науседене в Национальном художественном музее Литвы открылась выставка выдающегося украинского авангардиста "Александр Богомазов: творческая лаборатория".

Об этом сообщает Telegram-канал Офиса президента.

"Выставка известного украинского художника-авангардиста демонстрирует дружеские культурные связи Украины и Литвы, а также знакомит посетителей с самоидентичным украинским искусством. Это открытие нового имени для литовской публики", - отметила Зеленская.

Выставку организовал Национальный художественный музей Украины в партнерстве с "Мистецким Арсеналом". Это вторая выставка украинско-литовского культурного проекта "Цикл международных выставок «Национальные музеи Литвы и Украины»".

В экспозиции представлены 36 произведений Александра Богомазова, среди них - знаменитые "Пильщики", "Правка пилы" из триптиха "Пильщики", и пять произведений из коллекции "Мистецкого Арсенала".

"Александр Богомазов был выдающимся художником, который погрузился в мир художественных исследований, стремясь найти свою формулу современного идеального мира и наполнить собственные картины динамикой и эмоциями", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский 6-7 июля находится с визитом в Литовской Республике.