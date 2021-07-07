В Харькове задержали женщину, которая инсценировала свое похищение ради выкупа

Ее задержали вместе с сообщником-киевлянином на Львовщине.

Полицейские Харькова задержали женщину, которая вместе с жителем Киева спланировала и инсценировала свое похищение ради выкупа.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

27 июня в дежурную часть полиции с заявлением об исчезновении 22-летней женщины обратилась ее подруга. Она рассказала, что приятельница перестала отвечать на телефонные звонки и отсутствует по месту своего проживания.

28 июня следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой "исчезновение лица без вести". А1 июля следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса.

Фото: hk.npu.gov.ua

Во время проведения следственных действий правоохранителями проверялись все возможные версии. Одна из них - инсценировка похищения для получения денег. Эта версия в дальнейшем стала основной, поскольку парню похищенной девушки начали поступать сообщения с требованием перевести средства. В качестве выкупа преступники требовали криптовалюту.

Позже полицейские установили местонахождение "разыскиваемой" и ее 29-летнего сообщника - они скрывались на Львовщине. 2 июля полицейские задержали их в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Фото: hk.npu.gov.ua/

В настоящее время им сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

3 июля подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 3 миллионов гривен. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее полиция с помощью инсценировки предотвратила убийство сербского бизнесмена.

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