Бритни Спирс решила завершить карьеру певицы

Бритни Спирс переживает нелегкие времена в личной жизни. Звезда, которая находится под опекой своего отца и не может распоряжаться ни собственной жизнью, ни собственным состоянием, решила уйти на пенсию и бросить карьеру певицы.

Бритни Спирс решила уйти на пенсию и завершить карьеру певицы

Известная артистка, снискавшая популярность в конце 90-х начале 00-х годов, приняла решение оставить певческую карьеру после того как проиграла суд и осталась под опекой своего отца. Об этом сообщил менеджер звезды Ларри Рудольф, который работал с ней в течение 25 лет.

Ссылаясь на письмо менеджера опекунам Бритни Спирс, Deadline отмечает, что артистка, которая взяла творческий отпуск два с половиной года назад на неопределенный срок решила не возвращаться к творчеству. Узнав, что певица решила уйти на пенсию, менеджер посчитал правильным также подать в отставку.

"Я узнал, что Бритни объявила о своем намерении официально уйти в отставку. Как ее менеджер, я считаю, что в лучших интересах Бритни уйти из ее команды, поскольку мои профессиональные услуги больше не нужны", — говорится в письме.

Бритни Спирс решила уйти на пенсию и завершить карьеру певицы

Также Ларри Рудольф подчеркнул, что он был горд работать с Бритни Спирс и будет рад продолжить работу со звездой, если она захочет вернуться и продолжить выступать.

Напомним, Бритни Спирс отдыхает с 27-летним бойфрендом на Гавайях.


Анастасия Березовская, Тудей

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