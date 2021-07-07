Женщину, которая оставила двоих детей на 11 дней, приговорили к 12 годам лишения свободы, вместо восьми

Обвиняемая находится под стражей.

?Женщину, которая оставила двоих детей на 11 дней, приговорили к 12 годам лишения свободы, вместо восьми
Фото: visnik-press.com.uа

По результатам поддержания публичного обвинения прокурорами Голосеевской окружной прокуратуры города Киева к 12 годам лишения свободы приговорена женщина, на 11 дней оставившая в квартире двух своих детей, один из которых умер от голода.

Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Киева.

Во время судебного разбирательства прокурор полностью доказал вину обвиняемой, и приговором суда от 5 июля 2021 года женщина была признана виновной в совершении преступления по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса и приговорена к 12 годам лишения свободы.

Обвиняемая находится под стражей.

После изучения текста приговора окружной прокуратурой будет решен вопрос о возможности внесения апелляционной жалобы.

Напомним, в декабре 2016 года в Киеве 20-летняя уроженка Николаевской области оставила двоих детей одних дома, а сама проводила время с любовником. Вернувшись в квартиру, мать обнаружила своего годовалого сына мертвым, а двухлетнюю дочь без сознания.

Во время следствия женщина заявила, что рассчитывала на то, что за детьми присмотрит свекровь.

29 августа 2019 года Голосеевский районный суд Киева осудил обвиняемую на 8 лет по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности). Поскольку прокуратура настаивала на назначении женщине пожизненного лишения свободы по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка), указанный приговор был обжалован в апелляционной инстанции.

18 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры и отменил приговор Голосеевского райсуда, а уголовное производство направил на новое судебное рассмотрение в тот же суд, но в ином составе.

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