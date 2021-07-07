За сутки в Украине зафиксировали 610 новых случаев ковида

Госпитализированы за сутки 458 человек.

За прошедшие сутки, 6 июля, в Украине зафиксировано 610 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 40 детей и 20 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 458 человек, 33 пациента умерли. Выздоровели - 1 666 человек.

За сутки были протестированы: методом ПЦР - 20 240 человек, методом ИФА - 9 189 человек и экспресс-тестами - 16 739 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 238 974 человека, выздоровели - 2 174 353. От осложнений умерли 52 537 пациентов. Всего было проведено 10 965 456 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.

Фото: moz.gov.ua

Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что для преодоления коронавирусной инфекции человечеству понадобится еще полтора года минимум.

Пандемия коронавируса началась в конце 2019 года, первые случаи зарегистрировали в Китае, откуда инфекция быстро распространилась по всему миру.

По состоянию на начало июля 2021 года в мире подтвердили 184 млн случаев ранее неизвестной болезни COVID-19. От ее последствий скончались около 4 млн человек, что делает нынешнюю пандемию одной из самых смертельных в истории человечества.