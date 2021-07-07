В Киеве разыскивают педофила, сбежавшего из-под стражи

Полиция Киева разыскивает 35-летнего мужчину, который совершил побег из-под стражи.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Подольским управлением полиции за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (совершение действий сексуального характера ... с лицом, не достигшим четырнадцати лет, - ред.), разыскивается Замятин Евгений Владимирович, 12.06.1986 года рождения, 06.07.2021 совершивший побег из-под стражи", - говорится в сообщении.

Приметы преступника: 35 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, был одет в серую тенниску, синие джинсы и темные кроссовки. На поиски злоумышленника ориентирован личный состав столичной полиции.

"Если кто-то владеет информацией о месте нахождения данного гражданина, просим сообщить по телефонам 097-893-84-14, 063-431-73-74 или по спецлинии 102", - призвали правоохранители.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, в январе прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий введение реестра педофилов. Все лица из этого реестра будут обязаны сообщать правоохранителям о перемене места жительства или работы. Пункты о добровольной химической кастрации из документа ранее изъяли.