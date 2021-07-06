Проект фильма «Памфир» отобрали на Venice Production Bridge

Финансовый киномаркет состоится 2-5 сентября во время 78-го Международного кинофестиваля в Венеции.

Проект фильма «Памфир» отобрали на Venice Production Bridge

Проект фильма «Памфир» режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука пригласили к участию в престижном финансовом кинорынку Venice Production Bridge в рамках 78-го Венецианского кинофестиваля.

«Памфир», который сейчас находится на стадии постпродакшна, стал одним из 30 проектов игровых фильмов со всего мира, которые отобрали для участия. Жюри выбрало победителей среди 250 заявок из разных стран мира, что по словам организаторов, отражает огромное разнообразие тем, жанров, эстетики историй и талантов представленных на рассмотрение.

Среди участников рынка в секции документальных и игровых фильмов известный режиссер Вим Вендерс с документальным проектом «The secret of places» в копродуции Германии, Швейцарии и Норвегии. В предыдущие годы на маркете представляли проекты «Шарлатан» Аґнешкы Холланд, победители Берлинале «Touch Me Not» румынского режиссера Адины Пинтилие, «Бог существует, ее имя - Петруния» - режисерки с Македонии Теоны Стругар-Митевской.

В этом году трехдневный Venice Production Bridge состоится 2-5 сентября во время 78-го Международного кинофестиваля в Венеции. Участники уникального маркета смогут пообщаться и представить проекты своих фильмов топ-специалистам киноиндустрии мира, среди которых - продюсеры, дистрибьюторы, сейлз-агенты, частные и государственные инвесторы, представители известных видео/теле платформ. Всего в ходе Венецианского финансового маркета участники представят 57 проектов со всего мира на завершающих стадиях производства в различных категориях.

«Памфир» - история хорошего семьянина, которому судьба дает испытания, где он сворачивает с честного пути ради своей семьи. Роли в фильме исполнили Александр Яцентюк, Соломия Кириллова, Станислав Потяк, Мирослав Маковийчук, Елена Хохлаткина, Иван Шаран. В 2019 году "Памфир" стал победителем одиннадцатого питчинга Госкино (игровые полнометражные авторские фильмы совместного производства), получил поддержку Польского Института Кино (PISF), швейцарского фонда Visions Sud Est, одного из самых известных фондов в Европе, которые финансируют экспериментальное кино - Hubert Bals Fund а также французского национального центра кино - CNC Aide aux c?nemas du monde.

Девелопмент проекта осуществлялся при поддержке Украинского Культурного Фонда. Над сценарием режиссер работал в резиденции Каннского международного кинофестиваля Cinefondation Residence. Также проект был разработан в двух самых влиятельных сценарных мастерских - TorinoFilmLab (Script & Pitch) и Midpoint Intensive. Релиз фильма запланирован на 2022.

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