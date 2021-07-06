Неизвестные "заминировали" Киевсовет и требуют биткоины
Сотрудников и гражданских лиц эвакуируют из здания.
В Киевский городской совет поступило сообщение о заминировании.
Об этом сообщил секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.
Сейчас сотрудников и гражданских лиц эвакуируют из здания.
Поступило очередное сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Теперь с требованием выкупа в 0,5 биткоины. Принято решение о частичной эвакуации сотрудников и гражданских лиц. Уверен, что эта история снова выдумана. Однако, жизнь и здоровье людей остается приоритетом", - написал Бондаренко в фейсбуке.
Он также продемонстрировал письмо, поступившее на почту.
Напомним, 29 июня в заседании по делу об убийстве Шеремета объявили перерыв из-за "минирования" суда.
23 июня было перенесено заседание по делу о расстрелах на Институтской из-за "минирования" Святошинского райсуда.