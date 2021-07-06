Неизвестные "заминировали" Киевсовет и требуют биткоины

Сотрудников и гражданских лиц эвакуируют из здания.

Неизвестные "заминировали" Киевсовет и требуют биткоины
Фото: elise.com.ua

В Киевский городской совет поступило сообщение о заминировании.

Об этом сообщил секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

Сейчас сотрудников и гражданских лиц эвакуируют из здания.

Поступило очередное сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Теперь с требованием выкупа в 0,5 биткоины. Принято решение о частичной эвакуации сотрудников и гражданских лиц. Уверен, что эта история снова выдумана. Однако, жизнь и здоровье людей остается приоритетом", - написал Бондаренко в фейсбуке.

Он также продемонстрировал письмо, поступившее на почту.

Напомним, 29 июня в заседании по делу об убийстве Шеремета объявили перерыв из-за "минирования" суда.

23 июня было перенесено заседание по делу о расстрелах на Институтской из-за "минирования" Святошинского райсуда.

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