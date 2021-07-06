В Запорожье полицейский требовал у предпринимателя 35 тыс. гривен "откатов" ежемесячно
Заместитель начальника по превентивной деятельности был задержан в собственном кабинете при получении 17 тыс. гривен.
Один из чиновников полиции Запорожья разоблачили в вымогательстве и получении взяток.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Заместитель начальника по превентивной деятельности одного из отделов райуправления полиции требовал от местного жителя 35 тыс. гривен ежемесячно в обмен на беспрепятственное ведение предпринимательской деятельности.
После получения второй части денег - 17 тыс. гривен - 36-летнего полицейского задержали в служебном кабинете.
Следователи ГБР в городе Мелитополе, готовят ему объявление о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.
В случае доказательства вины фигуранту грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Напомним, в мае правоохранители задержали в Запорожье 17-летнего парня в полицейской форме, который хотел помочь "навести порядок в городе".