?В Одессе обрушилось перекрытие в двухэтажном доме, есть жертва

В Одессе сегодня днем обрушилось перекрытие в двухэтажном доме, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"6 июля в г. Одесса по ул. Степная 34, в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома произошло обрушение перекрытия на площади 20 кв. м. Под завалом найдено тело хозяйки квартиры 1938 года рождения", - говорится в сообщении.

Работы по разбору завала продолжаются.

От ГСЧС привлечено 20 человек и 4 единицы техники.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Напомним, в марте в Одессе произошел обвал в трехэтажном доме. Людей успели отселить, когда в стене появилась трещина. Части стены упали на соседний дом, провалив ему крышу и разрушив стену. Из поврежденной квартиры отселили жителя. Он присоединился к людям, которых отселили раньше.

В начале февраля 2021 года в Одессе произошел обвал в доме на Польском спуске, в июне 2020-го - на Ясной улице.