В Одессе обрушилось перекрытие в двухэтажном доме, есть жертва

Под завалом найдено тело хозяйки квартиры 1938 года рождения.

?В Одессе обрушилось перекрытие в двухэтажном доме, есть жертва
Фото: ДСНС

В Одессе сегодня днем обрушилось перекрытие в двухэтажном доме, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"6 июля в г. Одесса по ул. Степная 34, в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома произошло обрушение перекрытия на площади 20 кв. м. Под завалом найдено тело хозяйки квартиры 1938 года рождения", - говорится в сообщении.

Работы по разбору завала продолжаются.

От ГСЧС привлечено 20 человек и 4 единицы техники.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Напомним, в марте в Одессе произошел обвал в трехэтажном доме. Людей успели отселить, когда в стене появилась трещина. Части стены упали на соседний дом, провалив ему крышу и разрушив стену. Из поврежденной квартиры отселили жителя. Он присоединился к людям, которых отселили раньше.

В начале февраля 2021 года в Одессе произошел обвал в доме на Польском спуске, в июне 2020-го - на Ясной улице.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Единственная в Украине девочка с синдромом преждевременного старения умерлаЕдинственная в Украине девочка с синдромом преждевременного старения умерла
Бритни Спирс похвасталась фигурой в купальникеБритни Спирс похвасталась фигурой в купальнике
В Запорожье произошла стрельба в ресторане, погиб человекВ Запорожье произошла стрельба в ресторане, погиб человек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек познакомили своих детейДженнифер Лопес и Бен Аффлек познакомили своих детей
Тина Кароль представила новый эпатажный клипТина Кароль представила новый эпатажный клип
Блок рекламы


Похожие новости
Крым снова подтапливает, сообщают о жертвах (обновлено)Крым снова подтапливает, сообщают о жертвах (обновлено)
Тина Кароль сорвала концерт в Одессе из-за мокрой сценыТина Кароль сорвала концерт в Одессе из-за мокрой сцены
Берлинский филармонический оркестр отметит 140-летний юбилей выступлением в ОдессеБерлинский филармонический оркестр отметит 140-летний юбилей выступлением в Одессе
В Одессе в рамках Odessa Classics состоится «музыкальный спектакль» Шишкина и БотвиноваВ Одессе в рамках Odessa Classics состоится «музыкальный спектакль» Шишкина и Ботвинова
В Одессе от последствий ковида скончался народный артист Украины Николай ЗавгороднийВ Одессе от последствий ковида скончался народный артист Украины Николай Завгородний
В центрах вакцинации в Киеве, Львове и Одессе за два дня от ковида привили почти 5 тыс. человекВ центрах вакцинации в Киеве, Львове и Одессе за два дня от ковида привили почти 5 тыс. человек
Во Флориде неизвестные обстреляли толпу, есть погибшие и раненыеВо Флориде неизвестные обстреляли толпу, есть погибшие и раненые
В Одессе открылся Центр массовой вакцинации против ковидаВ Одессе открылся Центр массовой вакцинации против ковида
В Одессе полиция проводит обыски в учебных центрах для моряков, - СМИВ Одессе полиция проводит обыски в учебных центрах для моряков, - СМИ
В Одессе задержали банду, участники которой под видом таксистов грабили пьяных пассажировВ Одессе задержали банду, участники которой под видом таксистов грабили пьяных пассажиров
Последние новости
Подгружаем последние новости