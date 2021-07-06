Моника Беллуччи с дочерью покорили красотой на обложке глянца

Моника Беллуччи впервые украсила обложку модного глянца вместе со своей старшей дочерью. Известная итальянская актриса и ее наследница появились на титульной странице итальянского Vogue. Публика пришла в восторг, увидев, как расцвела 16-летняя девушка.

Старшая дочь Моники Беллуччи уже давно покорила шоу-бизнес и уверенно зарекомендовала себя в моделинге. Красота Девы Кассель сводит с ума миллионов людей.

В Сети появились фотографии матери и дочери, которые позировали для фэшн-фотографа Паоло Роверси в одинаковых платьях Dolce & Gabbana, музами которого они обе являются. На обложке в центре можно увидеть старшую дочь звезды, которой в сентябре исполнится 17 лет. Моника запечатлена чуть немного за ней, как бы уступая дорогу молодой крови, которая заменит ее в мире шоу-бизнеса.

"Символический жест Моники отмечает ее желание отойти в сторону, обратив внимание на Деву. Это жест, заслуживающий признания: уступить дорогу тем, кто придет после нас. Ведь это то, что мы нечасто привыкли видеть в наши дни", — отметил редактор итальянского Vogue Эмануэле Фарнети.

Дева Кассель позирует сидя на стуле, изящно отставив ноги в сторону. Ее руки легко легли на ручки кресла. Она смотрит в камеру соблазнительным томным взглядом, а ее рот слегка приоткрыт. Образ девушки завершил красивый вечерний макияж, а также толстая длинная коса.

Напомним, Моника Беллуччи снялась для модного глянца в откровенных нарядах.